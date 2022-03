Vennskap og samarbeid på barnehagedagen

Nyhende

Tradisjonen tru så markerast barnehagedagen over heile Norge i mars. I år var temaet « venskap- du og eg». Venskap er viktig for alle menneske, store som små. Det er viktig for oss i barnehagen og skulen vår, og i heile verda. Nordsida barnehage har lang tradisjon på å feire barnehagedagen i lag med elevar frå Nordsida skule. I år blei dette endeleg ein realitet etter fleire år med pandemirestriksjonar.