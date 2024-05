– Vi søkjer og søkjer, men dessverre utan resultat også i dag, seier politiet sin innsatsleiar Vidar Stavik etter at dagens leiteaksjon er avrunda.

Svært krevjande terreng

Han fortel at tilbakemeldingane frå dei som har leita i området rundt Årheimssætra og Strandasætra er at det er eit forferdeleg terreng å søke i. Her er bratt og vanskeleg. Og rundt Rakssætra er det svært tett vegetasjon som gjer at ein må gå veldig tett for å søke skikkeleg, seier Stavik.

Sjølv om også dagens leiteaksjon vart resultatlaus, har han ikkje gitt opp håpet om å finne mannen som vart sakna etter fjellturen han la ut på den 10. mai. Då gjekk Christoffer Ordahl frå Stryn og Visnes litt over klokka 10. Turen gjekk opp til Årheimssætra og Skredfjellet. Derifrå trur politiet han har vore i alle fall opp mot Staurinibba før han snudde nedover.

Krevjande terreng: Meir og meir vegetasjon og svært bratt terreng gjer det svært utfordrande å leite etter den sakna Christoffer Ordahl. Bilde frå laurdagens leiteaksjon der om lag 40 personar frå Røde Kors deltok. Foto: Røde kors

Christoffer brukte kart og søk på mobiltelefonen sin som hjelpemiddel undervegs. Men kl. 17.57 gjekk telefonen tom for straum.

Då dette skjedde, hadde han fleire kartsider ope, og han hadde blant anna gjort Google-søk på Rakssætra. Iherdig arbeid med å sjekke telefondata opp mot blant anna kart og basestasjonar gir politiet god grunn til å tru at han var rett nord for Hoven, på stinettet der, då mobiltelefonen gjekk tom for straum, og at han då truleg var på veg vestover.

Ber folk sjekke foto frå 10. mai

– Vi gir ikkje opp. Det er fleire som seier at dei skal ut i morgon og gå tur og leite samtidig. Men det vert ikkje leita organisert med base i morgon. Det blir fleire organiserte leitingar seinare, men uvisst når, seier Stavik.

Tidlegare laurdag fortalde han Fjordingen at politiet hadde fått hand om eit foto frå ein turgåar som hadde teke bilde av hunden sin på fjellet denne dagen. Då fotografen forstørra bildet skikkeleg, såg han Christoffer stå i bakgrunnen på bildet. Han stod då på Skredfjellet, noko som stemmer med tidlegare opplysningar.

Basen for leiteaksjonen: F.v. Leiar Ingeborg Nesheim og Anita Kristin Vik i Stryn Røde Kors Hjelpekorps, politioverbetjent Vidar Stavik og politibetjent Malin Sørensen. Foto: Bengt Flaten

– Vi ber andre som har vore på tur i det aktuelle området om å sjå gjennom bilde dei har teke. Det hadde særleg vore svært interessant om nokon har teke bilde etter kl 18 den dagen, ettersom det var då telefonen til Christoffer gjekk tom for straum.

Tidslinjer: Politioverbetjent Vidar Stavik og politibetjent Malin Sørensen ved tavlene som blant anna viser tidslinjer, foto og kva den sakna Christoffer Ordahl hadde med seg. Foto: Bengt Flaten

Vi har og fått namn på personar som gått i området. Desse vil vi snakke med og kartleggje kvar dei har gått. Om dei ikkje har sett den sakna mannen, er det og verdifullt å vite kvar han ikkje er blitt observert til ulike tidspunkt, seier Stavik. Som og gjentek at folk som går med hund, må følgje med og seie ifrå, dersom hunden oppfører seg annleis. Då med tanke på lukt.