– Vi veit at telefonen hans gjekk tom for straum klokka 17.57. Det som er nytt er at då telefonen gjekk for straum, var han inne og såg på kart over området. Då er det mykje som tyder på at han har kome ned att frå Staurinibba, og at han befinner seg nord for Hoven, kanskje i det stinettet som er nord for Hoven, seier politiet sin innsatsleiar Vidar Stavik.

Nøyaktig rute: Politiet sin innsatsleiar Vidar Stavik. Foto: Bengt Flaten

– Så veit vi at han har vore inne og sett på Raksetra på applikasjonen ut.no klokka 17.32. Då kan det vere mogleg at han har gått til eller retning Rakssetra etter at telefonen er gått tom for straum. Difor er det veldig interessant med tips om nokon har vore i dette området både den dagen han forsvann og dagane etterpå. Og vi oppmodar dei som går tur framover om å vere merksamme, seier Stavik.

Ut frå dei siste mobildatafunna seier han at planen no er å konsentrere leitinga i tida framover.

Christoffer Ordahl fra Risør, bosatt i Arendal er sakna etter ein fjelltur melllom Stryn og Loen fredag 10. mai. Foto: privat

– Dette kan vere eit spor som ikkje er rett, men det er kva vi har å gå på no. Difor vil vi konsentrere leitinga til området Rakssætra-Visnes.

Dette er jakka Christoffer Ordahl hadde på seg då han gjekk på fjellet mellom Stryn og Loen førre fredag. Bildet er teke privat tidlegare, men viser same jakke han hadde på seg på bildet frå overvakingskamera same dag. Foto: privat

Så kan vi heller ikkje utelukke at han kan ha tatt andre val enn det han har søkt på. Vi ser og at han har hatt oppe kartet som viser ruta ned til Stauri. Så vi kan ikkje vere sikre på kva val han har tatt for ruta vidare. Også dette området er det viktig å få tips om, ned mot Stauri og Sætre. Sidan han tydeleg har brukt telefonen til å navigere, kan han ha blitt desorientertog kome utfor stien då han gjekk tom for straum og mista dette hjelpemiddelet, seier Stavik.

Som opplyser at politiet jobbar vidare med å forsøke å få ut meir presise posisjonsdata for telefonen.