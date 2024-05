Og sommarbursdagar er høgrisiko, ifølgje forsikringsselskapet If.

Kvart år skader godt over 100 barn seg så alvorleg på trampolinar at det blir ei forsikringssak. Det gir minst éin forsikringsskade annankvar dag, dersom utandørssesongen blir rekna for å vere rundt 200 dagar, heiter det i ei pressemelding frå forsikringsselskapet der det og kjem fram at det manglar offentleg statistikk over denne typen skadar. Ein gjennomgang av Ifs skadesaker dei siste åra, viser at dei aller fleste som skadar seg på trampolinar er barn under 16 år.

Barneselskap og sommarbursdagar er typisk høgrisiko for skadar. Over 60 prosent av trampolineskadane If får inn er tannskadar, som kjem av at barn hoppar på eller kolliderer med andre barn.

Barn har gratis, offentleg tannbehandling til dei blir 18 år, men så må tannbehandling dekkjast av eiga lomme.

– Seinskadar etter slagskadar i tenner som barn kan dekkjast av barneforsikringa. Derfor er det viktig å melde den typen skader til forsikringsselskapet når dei oppstår, opplyser kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i If.

I 2015 vart det innført krav om sikringsnett og kantvern på trampolinar. Som eigar er du ansvarleg for både tryggleik, plassering og vedlikehald av trampolinen. Då risikerer du sjølv å bli erstatningspliktig for skadar hoppande gjester blir påførte, så det er det greitt å vere merksam på, opplyser Paulsen.

