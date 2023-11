Meteorologisk institutt varslar om mellom 50 og 80 millimeter nedbør på 12 timar på Vestlandet onsdag.

NVE har farevarsel for flaum og overvatn, og eit for sørpe- og flaumskred på gult nivå. I tillegg er det varsla fare for is og glatte vegar, og snø og sterk vind fleire stader.

Det vart tysdag morgon innført kolonnekøyring på riksveg 13 over Vikafjellet. Ei ny vurdering blir teken i ettermiddag, og fleire fjellovergangar kan bli stengde på kort varsel.

Måløybrua i Nordfjord er stengd på grunn av kraftige vindkast.

– Folk må vere klar over at vegar kan bli stengde på kort varsel når det er vêr som dette. Sjekk på 175.no trafikkmeldingar før ein skal ut å køyre i dag, seier Monica Øksengård i Vegtrafikksentralen Vest til NTB.

Fleire stader melder om fare for overkjølt regn og vanskelege forhold på vegane.

Det er nokre køar mot byane, men ikkje meir enn normalt. Elles er det vått i vegbana og Øksengård ber folk tilpasse farten.

– Det blir også dårleg sikt, så sjekk innstillingane at du faktisk har køyrelys på. Sjå og bli sett, er noko som er viktig no, seier ho.

Like før klokka 10 mista over 16.700 kundar straumen i Nordfjord og Søre Sunnmøre, ifølge Mørenett. Straumen kom tilbake etter få minutt.