– Det er ikkje lov å tøye reglane!

Storbilparaden er for mange sjølve høgdepunktet under motorfestivalen. – Det er stort at folk stiller opp og gjer stas på paraden, seier storbilansvarleg Torunn Egge, som sjølv køyrer i paraden. Ho understrekar at alle må følgje trafikkreglane også her.