Rundt 80 frivillige møtte opp foran rådhuset i Ålesund mandag, for å delta i søket etter den savna 20-åringen. Søket var på oppfordring fra nær familie av den savnede.

– Jeg klarte ikke å sitte stille å se på uten å bidra, derfor tok jeg initiativ til dette, sier Britt Oddhild Rørvik.

Hun hadde fått tak i refleksvester fra en lokal bank, og delte ut til de som ønsket å delta i søket.

– Vi i familien setter stor pris at så mange vil delta i leitinga, det er rørende, men vi trenger flere, sier hun, og legger til at de også var ute på leting søndag kveld.

Rørvik har også vært med på møte med Røde Kors og politiet for å få informasjon om hvor de bør lete.

– Og oppe i det hele må vi også huske på at det er en savnet mann til i Ålesund, sier Rørvik.

Ordfører Håkon Lykkebø Strand og varaordfører Monica Molvær synes det er tragisk med to savna. Foto: Staale Wattø

– Takk til innbyggerne

Ordfører Håkon Lykkebø Strand og varaordfører Monica Molvær i Ålesund vil gjerne takke for den innsatsen byens innbyggere gjør i de to savnede-sakene.

– Det er svært tragisk, men vi håper på at begge de savnede blir funnet i god behold, sier Lykkebø Strand.

Både han og Molvær er stolte over den innsatsen byens innbyggere gjør for å finne de to savnede.

– Både frivillige og engasjerte i Røde Kors, politi og andre har stått på nærmest døgnet rundt i disse to sakene. Det viser et sterkt engasjement blant innbyggerne, sier de to.