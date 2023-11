Førre vintersesong blei over 9000 hjortevilt påkøyrde av køyretøy.

– No kjem kulda og viltet trekkjer meir. Spesielt i distrikta er folk redde for å køyre på vilt, seier rådgivar Jan Harry Svendsen i NAF i ei pressemelding.

– Om vinteren er risikoen for å møte vilt spesielt stor. Viltet trekkjer meir i kulda, og salt på vegane kan føre til at dei trekkjer ned på veg for å sleikje salt, seier Svendsen.

Mange stadar er viltfaren skilta. Det er viktig å følgje med på skilta og redusere farten når du køyrer inn i eit område med viltfare.

NAF tilrår også å dempe lysstyrken på dei mange skjermane som er i moderne bilar.

