Sidan 1814 har det norske folk feira grunnlovsdagen, 17.mai.

Eg trur ikkje at noko anna land eller folk har slutta slik opp om nasjonaldagen som Noreg. Samhald og fred har prega folket.

9.april 1940 vart det brått ei omsnuing.

Noreg vart okkupert av den tyske nasjonen, og nordmenn vart nekta å feire 17.mai.

Ho fortel at tankene uvirkårleg går attende til desse åra, og korleis ho og dei andre barna i grenda trassa dette forbudet. Det var i 1943 at dei laga til si eiga 17.mai feiring.

Dei var sjølvsagt redde for å bli oppdaga, til dømes av tyske fly som ofte for over grenda.

Så tilbake til 17.mai- feiringa deira.

Det vart brukt mange dagar på planlegging, dei hadde komite.

Det var veninnene og nokre gutar som var med .

Dei fann ut at inn i granskogen, der stod dei ei utmarksløe, var ein fin plass til 17.mai- feiringa.

Der var dei godt skjult for " tyskerta" eller fly som kunne oppdage dei.

Dei stilte seg opp og gjekk i tog frå elva, og uti løa.

Det hadde dei pynta med bjørkelauv.

Kvar hadde med seg god mat.

Mamma hadde steikt ei lita bløtkake.

Oppskrifta var slik:

6 trasteegg

1/2 kopp sukker ( tatt av mora sitt kriselager)

Piskast til eggedosis med hand.

1 kopp heimelaga potetmjøl , 1/2 ts hjortesalt.

Alt blandast lett saman.

Steikt på vedakomfyren.

Pynta kaka med melisglasur ( fått av mora sitt kriselager).

Barna sat rundt bordet og hadde det kjekt i lag.

Ho mintes denne 17.mai- feiringa som ei av dei kjekkaste ho hadde vore med på.

Ein ting var sikkert, alle var så glad I fedrelandet sitt, derfor ville dei feire 17.mai inni granskogen, der dei ikkje kunne bli oppdaga.

Ha ein fin 17.mai- feiring.

Alice Skår