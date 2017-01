Lovar snø i store mengder

Det har vore mykje ruskever dei siste vekene. Men i motsetnad til i Leif Juster sin legendariske sketsj, er det ikkje "mot normalt",

- Desember og januar er uværmånadane på Vestlandet. Det er i desse to månadane vi har størst sjanse for vind/ekstremver i følgje statistikken. Dette kjem av at lågtrykka er kraftigast på denne tida av året, som igjen kjem av at skilje i temperaturen mellom polane og ekvator er størst, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid frå Olden.

Store skilje i temperaturane fører igjen til sterkare jetstraum, som er med på å forflytte gje ekstra energi til lågtrykka og flytte dei raskare mot våre breiddegrader, forklarer meteorologen.

- Lågtrykka er farlegast i ein utviklande fase. Normalt sett skjer dette i havormråda vest for Storbritannia og sør for Island/Grønland. Om jetstraumen fangar opp lågtrykka og sender dei inn mot våre lengdegrader før dei er ferdig utvikla, det er då vi får ekstremver som Urd.

- Korleis ser det ut framover når det gjeld ver?

- Eg kan love snø i store mengde første del av januar. Det er vel kjærkome for mange i indre Nordfjord, vil eg tru!