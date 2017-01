I ein kontroll ved Kjøs bru viste det seg at ein sjåfør brukte magnet for å manipulere fartsskrivaren på køyretøyet. Vedkomande er meldt til politiet for brot på køyre- og kviletida.

Ein sjåfør mangla fire vinterdekk og vart bøtelagt for det. Fire andre sjåførar fekk bruksforbod grunna ting i frontruta som hindrar sikt, opplyser Statens vegvesen på Twitter.