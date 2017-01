Færre skilsmisser enn på mange år

Talet på skilsmisser her i fylket gjekk i 2016 ned i høve til året før, viser tala frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Fylkesmannen gav i 2016 løyve til 189 separasjonar og 134 skilsmisser. Dette er det lågaste talet på skilsmisser på fleire år. Statistikken til fylkesmannen viser tal tilbake til 2008, og det har ikkje vore færre skilsmisser i fylket enn i 2016 i denne perioden.

År Separasjonar Skilsmisser

2016 189 134

2015 201 176

2014 196 146

2013 201 167

2012 158 178

2011 199 160

2010 199 196

2009 206 177

2008 210 175

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema. Det nye skjemaet følgjer opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. No er det altså mogleg å søkje om både separasjon og skilsmisse elektronisk. Den digitale søknaden er med på å korte ned saksbehandlingstida, og brukaren slepp å fylle ut papirskjema på gamlemåten. For dei som føretrekk å nytte papirskjema, er det framleis mogeleg å søkje om separasjon og skilsmisse på gamlemåten.