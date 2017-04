Går saman for å fronte frivillig arbeid

Frivilligsentralane i fylket har skipa Frivillig Sogn og Fjordane (FSF), eit samlande organ for frivilligsentralane i fylket som skal arbeide for å styrke frivillige, frivillig arbeid og fremje samarbeid, kvalitet og innhald i frivilligsentralane.

FSF skal også arbeide for å styrke frivillig arbeid på område der det er særskilde behov og for å sikre gode utviklingsvilkår for sentralane, ta initiativ til og fronte felles saker. Organisasjonen skal til dømes samordne felles prosjektsøknadar, organisere kurs og konferansar for styre/eigarar, tilsette og frivillige, går det fram av ei pressemelding frå skipingsmøtet.

Ved å representere medlemssentralane vil organisasjonen også ha ansvar på fylkesnivå til dømes for samarbeidsavtalar med KS Sogn og Fjordane, det offentlege, frivillige lag/organisasjonar og næringsliv. FSF skal også vere høyringsinstans for saker som vedkjem frivillig arbeid på alle nivå.

Den nyskipa organisasjonen har eit styre beståande av tre styre/eigarrepresentantar, tre representantar frå dei daglege leiarane og ein uavhengig representant. Medlemssentralane vert delte inn i tre nettverksgrupper. Nettverksgruppene er eit samarbeids- og utviklingsforum for tilsette i frivilligsentralane i fylket, som skal fungere som arbeidsgrupper for styret for FSF, og som eit kollegialt organ for tilsette. Primært vert ein representant frå kvar av nettverksgruppene vald inn i styret.

Skipingsmøtet valde følgande styre: Styreleiar: Erlend H. Herstad (nestleiar i Naustdal frivilligsentral) Nestleiar: Marit B. Lefdal (styreleiar i Eid Frivilligsentral) Styremedlem: Aase Bruntveit Njøs (tenesteleiar, samfunnsutvikling og kultur, Leikanger kommune) Styremedlem: Ingrid Hellwege Haveland (uavhengig representant, representerer frivillige) Styremedlem: Astrid Halstensen (dagleg leiar i Nærmiljøsentralen i Askvoll) Styremedlem: Elfrid Rauset Håheim (dagleg leiar i Gloppen Frivilligsentral) Styremedlem: Rakel Apneseth (dagleg leiar i Jølster Frivilligsentral) Vara: Nina Benedicte Lødøen Øen (styremedlem i Hornindal Frivilligsentral) Vara: Margrete Reisæter (dagleg leiar i Fjaler Frivilligsentral)