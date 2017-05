Ferjefri E39 eitt steg nærare

- Tysdag var ein merkedag for oss som jobbar med Rogfast-prosjektet. Vi er klare til å lyse ut den første kontrakten så snart vi har fått avklart utfyllingstillatelsen og løysinga vår for å ivareta dei ytre miljøutfordringane. Så snart dette er på plass lyser vi ut den første kontrakten i Rogfast-prosjektet som er for transporttunnelen i Arsvågen, seier leiar for Rogfast-prosjektet i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

Med sine 26,7 kilometer vil Rogfast bli verdas største undersjøiske vegtunnel. Prosjektet har ei kostnadsramme på 16,8 milliardar kroner.

– Vi har ei målsetjing om å lyse ut dei neste fire store kontraktene i løpet av 2017 og 2018, seier Espedal. Planen er at dei første bilistane kan ta tunnelen i bruk i 2025/26.

