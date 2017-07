Fylkesveg 724 i Oldedalen er stengt grunna flaum ved Sandnes. På kort tid søndag kveld kom det store nedbørsmengder i området.

- Stein, greiner og jord ligg utover eit om lag 30 meter stort område, seier Per Rune Sunde som kom til staden like etter at raset hadde gått.

Entreprenør er no på staden for å rydde opp.

Vegtrafikksentralen fekk melding om raset rundt klokka 21.45 søndag.