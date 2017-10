Elektriske ferjer og landstraum krev utbygging av straumnettet

Norge er stort sett godt rusta til å levera nok straum til elektriske båtar og bilar, men det trengst likevel ei ekstra opprusting av straumnettet for å skaffa nok straum til el-ferjer og landstraum, meiner NVE.

– Nettselskapa har planlagt store oppgraderingar av straumnettet i åra som kjem, og straumnettet vil stort sett kunne levere nok straum til elektriske køyretøy og båtar dei fleste stader. Vi er difor godt rusta for å redusera klimagassutsleppa frå transport, noko som er viktig for å nå klimamåla til Norge. Det er likevel behov for ekstra investeringar fram mot 2030, ikkje minst knytt til elferjer og landstraum til skip, seier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

I 2030 reknar NVE med at det vil vere 1,5 millionar elbilar på norske vegar, 7.000 nye hurtigladarar til elbilar og at alle bybussane er elektriske. I tillegg ser direktoratet føre seg at to av tre ferjesamband blir drivne med elektriske ferjer, og at dei største hamnene har landstraumanlegg som leverer straum til skip.

Skrivarhaug meiner det er viktig at straumen i framtida blir brukt på ein slik måte at nettet blir utnytta mest mogleg effektivt. Ho meiner batteri kan vere ein måte å jamne ut straumforbruket på og bidra til at ei reduserer belastninga på nettet. Dette blir ikkje minst trekt fram for elferjer som ligg kort tid ved kai.

