Fleire manglar gav gebyr

I ein tungtransportkontroll utført av Statens vegvesen ved Kjøs bru onsdag vart ein sjåfør meld for brot på køyre- og kviletida då han hadde køyrt for lenge utan og ta nødvendige pausar.

Ein sjåfør fekk gebyr for manglende vognkort, ein fekk gebyr for manglande kjetting, og ein fekk gebyr for manglende dokumentasjon for yrkessjåførkompetanse.

Ein sjåfør fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida.

18 køyretøy vart kontrollerte.