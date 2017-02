Arve Hafsås frå Stårheim, sentral person i skiskyttarmiljøet i Nordfjord gjennom fleire tiår, fått mykje merksemd for "kråkeskralla" med norsk flagg på som han lagar mykje støy med under VM i skiskyting - til glede for nokre og til irritasjon for andre, i følgje NRK.

- Eg heiar for heile Nordfjord Team, forsikrar Hafsås til Fjordingen.

Nordfjord Team i skiskyting la heile grunnlaget for den store framveksten av unge skiskyttarar heilt i norgestoppen og etter kvart også i verdstoppen.

Den store skralla Hafsås har med seg var i si tid kjøpt i Anterselva og har vore i Stryn for dekorering.

- Eg har store problem med å få skralla med meg inn på stadion, men klarar det i lag med forbundet, som lagrar skralla i smørebilen! fortel Hafsås til Fjrodingen.