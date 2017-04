– Det er ei ære for oss å få stille ut desse medaljane, sa banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, avd. Stryn, Odd Kjetil Tonning, før hovudpersonen sjølv kunne klippe snora som ei offisiell opning av utstillinga. Den skal henge til inspirasjon i baklokala på ubestemt tid.

Medaljane har vore nedlåst i bankboksar på huset over lang tid. Det var Tarjei sitt eige forslag å få dei opp og fram i lyset og banken var ikkje vonde å be.

– Eit synleg bevis

– Det var ikkje plass til alle, men vi har samla dei gjevaste i dette skåpet. Dei skal stå framme som ein inspirasjon og som eit synleg bevis på at det går an å få det til. Det er og ein synleg honnør til foreldre og frivillige i Markane IL for det arbeidet som blir lagt ned i klubben, sa Tonning som samstundes markerte vidareføring av sponsoravtalen med Markane IL.

– Den er viktig for oss og den er viktig for born og unge i klubben, sa Tonning som fortalde om då Tarjei fekk 50.000 kroner i stipend i 2009.

– Tarjei si målsetting var klar; «Eg skal vinne OL-gull i Vancouver og gruse Bjørndalen» sa Tarjei den gong, og no heng beviset her, fortalde Tonning.

Har aldri vist fram medaljane

– Eg har aldri hatt medaljane framme før. Eg likar ikkje å ha dei på utstilling i leilegheita i Oslo heller. Eg har ein teori om at då kan eg bli litt for fornøgd og litt for sløv for å ta nye merittar, sa Tarjei som var godt fornøgd med utstillinga.

– Eg fekk litt sjokk når eg såg kor stort skåpet var, men det vart veldig fint og her er plass til fleire. Skal eg klare å halde Johannes bak meg i medaljefangsten så får eg berre henge i, fastslo Tarjei.

– Stolt

Tarjei fortalde at det var naturleg for han å ha den imponerande samlinga av medaljar utstilt i Stryn. Nokre av medaljane betyr mykje for 28-åringen.

– Medaljen for samanlagtsigeren i 2011 heng vel høgst. Det er tøft å vinne den, fortel Tarjei som slo både Bjørndalen, Svendsen og Fourcade for den pokalen.

– Eg er stolt av medaljane mine, så eg håpar folk med kølapp i banken tek seg ein kikk på dei, sa ein fornøgd Tarjei Bø.