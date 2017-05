Over 17 milionar til tiltak mot vald og overgrep

Ei ny tilskotsordning skal bidra til å førebyggje vald og overgrep i nære relasjonar, og å styrkje livskvaliteten til barn og unge som er eller har vore utsette for vald eller seksuelle overgrep.

– Vald og overgrep er eit stort samfunnsproblem og eit folkehelseproblem. Det viktigaste vi kan gjere, er å førebyggje at vald skjer.

Det seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne i ei pressemelding. I tillegg til å bidra til å førebyggje vald og overgrep i nære relasjonar, skal den nye tilskotsordninga styrkje evna til meistring og livskvalitet til barn og unge som er eller har vore utsette for vald eller seksuelle overgrep.

– Samstundes er det viktig at barn som har blitt utsette for vald og overgrep, får hjelp til å meistre kvardagen. Eg er glad for at mange aktørar arbeider for å førebyggja vald og betre livskvaliteten til valdsutsette barn. Det er eit stort mangfald i tilboda som no får støtte, seier Horne.

5,6 millionar kroner er gitt i driftstilskot til Krisesentersekretariatet, Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. 5 millionar kroner går til enkelte tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og alvorlege avgrensingar av unge sin fridom. Dei resterande pengane går til ulike organisasjonar og andre aktørar som jobbar for å førebyggja vald eller å gi utsette barn og unge eit godt tilbod. Prosjekta spenner frå ulike aktivitetstilbod til haldningskampanjar, undervisning og kunnskapsformidling, filmprosjekt, samtalegrupper og dialogmøte. Fleire av prosjekta som får støtte i år, tek sikte på å nå ut til etniske minoritetsmiljø.

– Frivillige organisasjonar spelar ei svært viktig rolle i arbeidet for å førebyggje vald og overgrep. Vi er avhengige av den kompetansen dei har både i arbeidet med å auke kunnskapen om vald og overgrep blant folk generelt, og ikkje minst når det gjeld å gi dei utsette barna eit godt tilbod, seier statsråd Horne.

