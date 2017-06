P4 og Radio Stryn er framleis på FM-nettet

Sjølv om NRK sin radiokanalar gjekk over til DAB onsdag, kan du framleis høyre på P4, Radio Norge og Radio Stryn på FM-radioen din.

Onsdag forsvann blant andre NRK P1 Sogn og Fjordane frå FM-nettet for innbyggarane her i fylket. Då gjekk sløkkeregion 4, med Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka, over til DAB.

Men ikkje alle radiokanalar vart borte frå FM-radioen. P4 og Radio Norge er blant radiokanalane som ikkje sløkkjer FM-sendingane sine før 15. september. Det same gjeld P5 Stavanger, NRJ Stavanger, Radio Sandnes, P5 Bergen og NRJ Bergen.

Desse sløkte FM-sendingane sine 21.juni: NRK P2, NRK P3, NRK P1 Hordaland, NRK P1 Rogaland, NRK P1 Sogn og Fjordane, NRK P1 Sørlandet, NRK Alltid Nyheter og NRK mP3.

Ei lang rekke store og små lokalradioar inkludert Radio Nordfjord og Radio Stryn får halde fram FM-sendingar i minst fem år til. Radiovert Ove André Aarskog i Radio Stryn oppfordrar lyttararane sine om ikkje å kaste FM-radioen sin:

Radio Stryn har bygd ut eige sendenett og blir ikkje berørt av omlegginga, enn så lenge. Så langt han kjenner til vil Radio Stryn behalde nettet vårt til 31. desember 2021. Dette er tilrådinga frå kulturdepartementet av 17. april 2015, Stortingsmelding nr. 24 (2014-2015).