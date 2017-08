Ein førar fekk skriftleg åtvaring etter at vedkomande køyrde forbi Statens vegvesen sin kontroll ved Kjøs bru søndag kveld. Føraren vart henta inn.

Rapporten frå kontrollen fortel elles om skriftleg mangel til eitt køyretøy på grunn av feil på lys. Ein førar vart bøtlagd for manglande dokument og ein førar vart meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket på grunn av for korte døgnkvile.