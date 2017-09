Brannekspertar åtvarar mot å vaske tøy om natta

Folk i tre av ti norske heimar set på vaskemaskina eller oppvaskmaskina når dei går og legg seg eller utan at det er folk heime, viser ny undersøking. Det bør det blir slutt på, meiner brannekspertar.

– Etter komfyren er vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromlar nokre av dei mest brannutsette el-apparata vi har. Desse bør berre nyttast medan det er vaksne til stades i bustaden, og ikkje om natta når alle ligg og søv, seier konsernsjef Morten Thorsund i forsikringsselskapet If.

If står saman med Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap bak den nye spørjeundersøkinga i samband med den årlege Brannvernveka som går av stabelen i desse dagar. I undersøkinga kjem det fram at det først og fremst er barnefamiliane som brukar vaskemaskinene på ein måte som kan vera brannfarleg.

36 prosent av barnefamiliane brukar vaskemaskin utan tilsyn og 21 prosent gjer det same med tørketrommel.

– Tidsklemma kan vera brannfarleg. Hushaldsapparat der vasselement og elektronikk møter støv og fukt, kan dessverre utgjere ein fare, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen. Ettersom fleire og fleire får automatiserte straummålarar, fryktar han at fleire vil bli freista til å bruke vaskemaskiner om natta på grunn av lågare pris på straum og nettleige.

I spørjeundersøkinga svarar nesten halvparten (48 prosent) at dei kan bli økonomisk motivert til å bruke oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromlar om natta.

(©NPK)