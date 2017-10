Fleire merknader i kontrollar

Statens vegvesen gjennomførte kontrollar ved Kjøs bru fredag og søndag.

I kontrollen på fredag vart ein sjåfør meld for brot på køyre- og kviletid då farttskrivaren ikkje var kalibrert i henhold til krava. To sjåførar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre- og kviletida, og to sjåførar fekk bruksforbod for gjenstandar i siktsone/vindauge.

I tillegg vart 387 køyretøy kontrollerte med kjennemerkegjenkjenningsutstyr (ANPR). Her var dei ingen som hadde manglar.

Søndag fekk ein førar skriftleg mangel for brot på døgnkvile. Saka vert sendt foretakskontrollen. Ein førar fekk skriftleg mangel for brot på vekekvil, også denne saka vert sendt til foretakskontrollen. Ein førar vart ilagd bruksforbod for sikthindring og lengde på vogntoget går det fram av Statens vegvesen sin kontrollrapport.