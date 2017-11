Statens vegvesen gjennomførte ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru onsdag kveld.

Av kontrollrapporten går det fram at to førarar fekk bruksforbod for sikt, medan ein førar fekk ei ufrivillig overnatting på Kjøs då han ikkje hadde ikkje med transportløyve.

I alt vart 12 køyretøy kontrollerte.