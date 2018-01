Nyhende

UP skreiv ut i alt 11 forenkla førelegg under ein kontroll i 60-sona på E39 ved Hornindal skule tysdag. Tre gebyr vart skrive ut for bruk av mobiltelefon under køyring. I tillegg vart åtte førarar stoppa for å ha brote fartsgrensa. Høgste målte fart var 76 m/t.