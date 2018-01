Forskarar åtvarar mot biverknader av ibuprofen

Nyhende

Unge menn som tar smertestillande medisinar som inneheld verkestoffet ibuprofen, får lågare nivå av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forsking.

Berre eit par veker med regelmessig inntak av slike piller, resulterer i eit testosteronnivå på linje med ein 70-åring, viser den dansk-franske studien.

Danske helsemyndigheiter går no ut med ei åtvaring til menn om ibuprofen, som i Noreg først og fremst er å finne i dei reseptfrie smertestillande lekjarmidla Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

– For menn er det viktig at testosteronnivået ligg på eit stabilt nivå, seier seniorforskar David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København.

Vanleg hos eldre menn

Saman med ein gruppe franske forskarar presenterer Møbjerg Kristensen og hans danske kollegaer sine konklusjonar i siste utgåve av tidsskriftet PNAS. Forskaranes funn byggjer på ein undersøking av 31 mannlege pasientar i alderen 18 til 35 år. Nokre av mennene blei gitt 600 milligram ibuprofen to gonger dagleg i to veker, mens dei andre blei gitt placebopiller.

Etter to veker viste det seg at gruppa som fekk ibuprofen hadde høgare nivå av hormonet LH, noko som skjer når hjernen prøver å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalla kompensert hypogonadisme.

– Normalt ser ein dette berre hos eldre menn, for når åra går så begynner testiklane å produsere mindre testosteron, seier Møbjerg Kristensen.

Biverknader

– Alle ser ikkje på smertestillande medisinar, som ibuprofen, som verkelege medisinar, noko som er urovekkjande. Alle medisinar har biverknader, sjølv dei som kan kjøpast på det lokale supermarknaden, seier han.

Forskarane tok også vevsprøver frå testiklane til mennene som var med i undersøkinga og fant at ibuprofen ikkje berre påverkar testosteronnivået, men nesten alle hormon.

Forskarar ved Oxford-universitetet konkluderte i 2013 med at høgt forbruk av reseptfrie smertestillande medisinar, blant anna dei som inneheld ibuprofen, aukar faren for hjarteinfarkt og slag betydeleg.

Åtvara mot blanding

I 2012 åtvara Statens legemiddelverk i Norge mot å blande dei to vanlege smertestillande medisinane Ibux og Paracet, noko mange gjer for å lindre smerte og få ned feberen.

– Det er ikkje anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Nokre meiner det å blande dei gir betre effekt. Men det er ikkje noko vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gong.

– Blanding gir større risiko for biverknader, la han til, og viste til at høge dosar også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødande magesår.

(©NPK)