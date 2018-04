Nyhende

Ein tenåring frå Nordfjord må sone 18 dagar i fengsel og klare seg utan førarkort i 19 månader etter å ha blitt målt til 150 km/t i ei 80-sone.

I skjerpande retning viser retten til at køyringa skjedde kort tid etter at sikta fekk førarkort, samt at køyringa skjedde med passasjer i bilen. Føraren må ta full ny førarprøve for å få tilbake førarkortet.