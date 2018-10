NVE varslar gult farenivå igjen

New Articles

NVE varslar igjen gult farenivå når det gjeld flaumfare og fare for jordskred på Vestlandet.

Fram til søndag morgon hadde det kome opp mot 40 mm dei mest dei mest utsette stadane. Dei meteorologiske prognosane viser mindre nedbør enn slik dei såg ut i går, men det er framleis venta ein del regn i varslingsområde. Det er framleis venta at vassføringa i enkelte vassdrag kan stige til gult nivå, heiter det på Varsom. no. Nedbørsprognosene er framleisusikre, og temperaturen vil avgjere om nedbøren kjem i form av regn eller snø. Der hovudtyngda av nebøren kjem som snø, er det ikkje venta flaumfare. Det er venta rask vassføringsauke i små og middels store elver.

Når det gjeld fare for jordskred,gjeld varselet berre for område som får nedbør i form av regn. Her er publikum oppmoda om å vere spesielt merksame på område som fekk erosjonsskadar under flaumen førre helg. Bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette.

Oversikt frå Varsom.no