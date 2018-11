Fullt på høgde før pause

New Articles

Tertnes-Stryn 35-24

Stryn var fullt på høgde med bergenslaget før pause, og var fleire gonger i front med både to og tre mål. Sju minutt før pause var avstanden fire mål, men heimelaget kom tilbake og leia 16-15 til pause. Etter kvilen gira Tertnes kraftig opp og rusha Stryn i senk. Stryn fekk berre inn åtte mål, og Tertnes vann komfortabelt 35-24. I dag møter Stryn BSI, og om laget viser like gode takter som i første omgang i dag er mulegheitene for poeng til stades.