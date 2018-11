New Articles

Stryn tapte 25-23 (11-9) mot BSI i 3. divisjon handball for damer i dag. Dermed vart det to tap for Stryn i helga, ettersom laget også tapte mot Tertnes i går. Det vart ein jamn kamp mot BSI, men heimelaget fekk eit par måls leiing mot slutten som heldt heilt til slutt.

Stryn møter Bjørnar, Jotun, Kjøkkelvik og Gloppen på heimebane før jul, alle kampane bør gje håp om poeng.