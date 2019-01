Stor snøskredfare

New Articles

- Det er motteke varsel frå NVE om stor snøskrefare (faregrad 4) i region Indre Fjordane, opplyser fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand.

Kraftig vindauke vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan verte utløyste både naturleg og av skiløpar. Unngå alt skredterreng, heiter det på Varsom.no si informasjonsside for region Indre Fjordane, der dette vert forklart vidare:

Kraftig vind frå NV og stadvis mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot SV-Ø-NØ. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 400 moh. Det vil ligge eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 600 moh, og over ca 1000moh kan desse ligge på svakt lag kantkorn. Med auka pålagring på desse kan ein forvente skred opp i storleik 4. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.

Det har kome 10-25 cm snø det siste døgnet med store lokale skilnadar. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV til NV. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.

Det er observert vedvarande svakt lag kantkorn på Strynefjellet i omlag 1000 meters høgde, og det er observert fleire drønn i området.Fjernutløyst flakskred på Strynefjellet, aust for Sætreskarsfjellet.