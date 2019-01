Dette fjellet skal på ordførarkjeda

New Articles

Det nye ordførarkjedet sin utsjånad vart vedtatt av nye Volda si fellesnemnd torsdag. Kjeda skal ha ti ulike motiv, mellom anna eit fjell frå kvar kommune. For Hornindal var det klar semje om Hornindalsrokken, men for Volda var det ulike syn.

I følge saksframlegget skal det ha kome minst to forslag utanfrå til fjellmotiv i Volda; Felden i Dalsfjorden og Rotsethornet i Volda sentrum.

Heraldikknemnda sjølve foreslo Lisjetoren i Bjørkedalen.

- Komiteen sine argument for Lisjetoren var at fjellet er lett attkjennande og karakteristisk i formen. Det er eit av dei tre fjella i Volda som har gudenamn (guden Tor). Frøyhornet (guden Frøy) og Storetoren (guden Tor) er dei to andre.

Lisjetoren vil etter Heraldikknemnda si vurdering billedmessig høve godt saman med Honndalsrokken, som presentasjon av fjellområda i den nye kommunen.

Lisjetoren er av mange vurderte som det vakraste fjellet i Volda, heiter det av saksframlegget.

Følgande 10 motiv skal på det nye ordførarkjeda:

Bok Båt Fele Fyr Honndalsrokken Høvel Idrett (hopp og fotball) Lisjetoren Skulptur (frå Svor-museet) Vevstol

– Heilskapen i ordførarkjeda gir ein god representasjon av mangfaldet i den nye kommunen, heiter det i saksframlegget.