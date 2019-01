Les terrenget for å finna dei trygge toppturane

New Articles

Snøskred losnar i terreng som er 30 grader eller brattare, men korleis veit du om turen din går inn i terreng som kan vera skredfarleg?

– Det er fire ting som er viktige når ein skal vurdera om eit område er skredutsett. Det første er kor bratt det er. Terreng over 30 grader er brattare enn svart løype i alpinbakken eller eit unnarenn i ein hoppbakke, forklarar Markus Landrø.

Han er ansvarleg for observatørkorpset som leverer ferske rapportar om snø og skredfare til NVE og Varsom.no.

Dei om lag 70 observatørane kringom i Noreg er ein føresetnad for gode skredvarsel, meiner Landrø. Utan dei hadde ein berre hatt vêrvarsel å vurdera skredfaren ut frå.

Vinden som byggmeister

Det andre ein må vurdera er vêrforholda. Nysnø og regn gir ekstra vekt til snøen som ligg der frå før og det aukar skredfaren.

– Vinden er også farleg, den blir ofte kalla skredets byggmeister. Om det bles og snør mykje bør ein velja ei trygg rute, anbefaler Landrø.

Mykje nedbør, vind og temperaturendringar er typisk skredvêr. Det kan gi varige svake lag i snøen. Det tredje punktet ein må vurdera er nettopp snøen.

– Det er lagdelinga i snøen som er avgjerande for om eit flakskred losnar eller ikkje. Ved å lesa skredvarselet med tilhøyrande skildring av eit aktuelt skredproblem, får ein eit godt bilde av forholda. I tillegg bør ein leggja merke til teikn og signal som naturen gir oss, seier Landrø.

Det kan vera sprekker i snøen, drønn og ferske skred. Samtidig er ikkje desse teikna nødvendigvis der sjølv om det er skredfare.

– Synes ein dette er for vanskeleg, er det berre å unngå skredterreng, oppmodar Landrø

Det fjerde er oss menneske. Me står for om lag 50 prosent av risikoen, og i dei fleste skred som tar liv er det me sjølv som utløyser skredet, forklarer Landrø.

– Det vil seia at vurderingane og vala våre er heilt avgjerande. Det er mykje som påverkar vala me gjer. Det kan til dømes vera at me overser openberr fare, at me ikkje tar omsyn til det me ser, at me ikkje har kunnskap til å vurdera det me ser.

Trygt opp og ned igjen

Vil du læra meir, blir det arrangert skredkurs mange stader. Men det er ikkje ein føresetnad for å gå på tur, meiner Landrø i NVE.

– Det kjem heilt an på kva for tur du skal ut på. Det viktigaste er å velja tur etter evne og å vurdera terrenget for å unngå skred, seier Landrø, som har gitt råd til turar i boka «Trygge toppturer. 111 norske skifjell der du kan unngå skredfarlig terreng».

Boka set seg føre å gjera toppturlystne skiløparar klare for å komme i gang på eiga hand. I tillegg til eksperttips til flotte skiområde i Noreg, gir boka ei innføring i skred, skredterreng, vurdering av terreng og korleis ein skal unngå å bli tatt av eit skred.

Ingen av turane i boka går i skredfarleg terreng, men forfattarane understrekar at ingen toppturar er 100 prosent trygge og at turane i boka krev ferdigheiter og vurderingsevne.

Nokre turforslag frå boka «Trygge toppturar» er frå Stryn:

Natakupa 1.400 moh. er ein lett tilgjengeleg topp via Stryn Vinterski. På vinteren kan ein ta heis til toppen av skisenteret, men turen er like godt eigna til vårskikøyring. Turen tar mellom fire og fem timar og det tryggaste er å følgje same veg opp og ned.

Sætreskarsfjellet 1.604 moh. innbyr til topptur seint i sesongen og er lett tilgjengeleg frå den nye Strynefjellsvegen. Turen kan også kombinerast med eit besøk på sommarskisenteret på Strynefjellet. Berekn 3,5 time på turen, som startar mellom tunnelane ved Grasdalen. Delar av turen går over Grasdalsbreen og hald difor god avstand til sprekker.