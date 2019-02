New Articles

Rv 15 over Strynefjellet er framleis stengt grunna fare for ras. Vegen har vore stengt sidan tysdag.

Statens vegvesen opplyser at det vil bli teke ny vurdering kl. 14.30 i dag.

Fv 664 Hornindal-Otterdal, fv 722 Flo-Storesunde, fv 723 Loen-Bødal og fv 724 Briksdal-Olden er no opna for trafikk. Også desse vegane har vore stengt på grunn av fare for ras.