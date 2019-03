New Articles

NM i skifeltskyting i Hornindal er godt i gang.

Løparane forel om vekslande vindforhold, men sikten har vore god.

Det lengste haldet vart på førehand teke ned av frykt for at sikten skulle vere for dårleg.

I dag er det normaldistanse med 12 km for senior og 8 km for senior kvinner som står på programmet, medan det i morgon er sprint.