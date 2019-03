New Articles

I dag var det sesongens siste fellesstart for skiskyttarane i verdscupen.

Johannes Thingnes Bø kunne då gjere sesongen komplett ved å vinne fellesstartcupen. Frå før hadde han allereie vunne verdscupen samanlagt samt cupane både i sprint og jaktstart.

Det opna strålande med to fulle hus for Johannes, medan Tarjei fekk ein bom på første skyting. På tredje skyting imponerte Johannes med å fylle blinken med ei skytetid på 17,2 sekund, og kunne dermed gå ut åleine i tet. Tarjei var framleis med i topp 10 etter ein bom, men etter to bom på siste skyting glapp plasseringa i toppen.

Men med ein perfekt skyteserie på siste ståande sette Johannes punktum for jubelsesongen og kunne gå inn til ein ny suveren siger, den 16. for sesongen. Ingen over, ingen ved sida!