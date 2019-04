- Håper ingen er sure

New Articles

- Eg veit ikkje kor høgt treet var, men det må ha vore eit av dei største trærna ved Grodås sentrum. Nokre har sagt at dette gamle treet var eit landemerke her, så eg håpar ingen er sure på meg for at det no er saga ned, fortel Kristine Sofie Orheim Hansen.

Årsaka var ganske enkelt at treet, som stod ved Lidavegen like aust for sentrum, var rote. Orheim Hansen, som hadde treet på sin eigedom, meinte bøka utgjorde ei fare for liv og helse.

- Ei stor grein hadde allereie ramla ned. Treet stod nær huset og eg frykta for at neste storm ville velte heile treet, fortel ho.

- Treet var digert. Omtrent 30 meter høgt, 20 meter breitt og stammen var over to meter i diameter. Det er ikkje kvardagskost å felle så store trær, seier Bård Stian Dalseth i Dalseth Skog og Vedlikehold.

Han veit ikkje kor gamalt treet var men fortel at lokale folk på staden skal ha sagt at treet var over 250 år gamalt.

- Gamalt og rote var det i alle fall. Det kløyvde seg i to når det fallt, seier Dalseth.