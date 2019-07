New Articles

Under minnemarkeringa i Stryn måndag ettermiddag der mellom 70 og 80 personar møtte fram, sa nestleiaren i Vestland AUF, Paulina Sitarz at vi har 77 grunnar til aldri å gløyme det som skjedde 22. juli. I ein engasjert tale sa ho at ho vert sint og redd når ho tenkjer på terroren som råka hennar AUF.