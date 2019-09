Tarjei fekk gode svar sjølv om sigeren glapp

New Articles

Tarjei som har vore med lenge gjekk inn til andreplass på sprinten under NM i sommarskiskyting eller NM i rulleskiskyting, som det òg blir omtalt som, laurdag. Han har gjort ein solid treningsjobb gjennom sommaren og første del av hausten. Han og landslagskollegaene kom rett frå samling i Meråker til NM-arrangementet i Steinkjer. Det vart det ifølgje rapportane trena mykje og tøft. Tarjei ville likevel ikkje bruke det som unnskuldning for at han ikkje gjekk til topps.