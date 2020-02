Vil gi cruiseskip på Nordfjordeid landstraum

New Articles

Landstraumselskapet Plug har teikna ein intensjonsavtale med SeaWalk Nordfjord for å finne ein ny type landstraum-løysing for cruiseskip der hamna på Nordfjordeid skal først ut.

- Nybrotsarbeidet er unikt. Det handlar om å koble cruiseskip på landstraum medan skipa ligg til kai ved ein flytande gangbru, skriv kraftselskapet BKK i ei pressemelding.

- Å utvikle landstraum for flytande konstruksjoner som SeaWalk, synes vi er eit spennende prosjekt å gå laus på, seier Ingrid Velken, styreleiar i Plug og direktør for Innovasjon og utvikling i BKK.

BKK skriv vidare at dei har inngått ein intensjonsavtale med SeaWalk Nordfjord med mål om å redusere utslepp frå cruiseskipa medan dei ligg til kai på Nordfjordeid.

Den flytande cruisekaia på Eid vart teke i bruk i 2019 og i følge pressemeldinga var det 20 anløp på Nordfjordeid med omlag 50.000 passasjerar. I 2020 er det booka over 40 anløp, med ytterlegare vekst i 2021. Eit stort tal av passasjerane kjem då frå skip som er klargjort for å nytte landstrøm, skriv BKK.

- Vi har heile tida vore tydelege på at vi skal ha landstraum på Nordfjordeid. Med det samarbeidet vi no har inngått med Plug, har eg god tru på at vi klarer dette raskare enn dei fleste har trudd var mogleg. Cruisenæringa er avgjerande for verdiskaping og utvikling av reiselivet i Nordfjord. No legg vi grunnlaget for ei rein og berekraftig cruisenæring i Nordfjord i åra framover, seier John Olav Lefdal som er største eigar i Seawalk Nordfjord.



Vil stille skjerpa krav

Ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, er svært nøyd med intensjonsavtalen.

- Vi har som første kommune i Norge inngått ein avtale med verdas største cruise-gruppering, Costa/Carnival, om å samarbeide om å få til auka berekraft, lågare utslepp og høgare lokal verdiskaping knytt til cruise ved å legge til rette for bruk av landstraum, seier Bjørlo i pressemeldinga.

Han meiner tida er inne til å stille skjerpa krav til cruise-næringa og vil sjølv legge til rette for at selskapa kan nytte landstraum i fleire hamner.

- Der skal Nordfjordeid og Stad vere i front. Hamna i Nordfjordeid vil frå 2021 også få miljødifferensierte havneavgifter, legg han til.



Må kartlegge moglegheitene

Ei endeleg beslutning om investering i landstraumsanlegg på Nordfjordeid frå Plug AS, vil bli tatt etter prosjektfasen med tekniske løysingar er ferdig. Velken opplyser at dei vil vurdere å søke støtte frå Enova til dette prosjektet.

- Vårt mål er å avklare dette raskt for å sjå om det er mogleg å ha eit lønnsomt landstraumprosjekt på plass i løpet av 2021, sier Ingrid Velken.

- Plug er eigd av Vestlandet sitt største kraft- og nettselskap, BKK. Gjennom dotterselskapet Plug Bergen byggjer BKK og Bergen Havn Europa sitt største landstraumsanlegg for cruiseskip. Anlegget skal opne i sommar, framgår det av pressemeldinga.

SeaWalk Nordfjord er eid av Lefdal Invest, Seawalk AS og Stad kommune.