Treskifestivalen i gang

New Articles

Ein flott bukett ungar var i flott driv gjennom gata på ski då Treskifestivalen starta med barneskirenn laurdag ettermiddag.

Utan å overdrive kan ein vel seie at vêrgudane ikkje heilt var på lag med arrangøren, men trass regn og sludd såg det ut til at dei frammøtte kosa seg.

Arrangøren hadde gjort ein formidabel jobb med å syte for løyper i ei elles snøfattig strynegate. Seinare er det renn for dei vaksne, før folk kan samle seg framfor storskjermen i teltet for å følgje Bø-brørne og Norge i herrestafetten i VM.