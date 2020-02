Så vart det individuelt gull til Johannes!

New Articles

På den siste sjansen skulle det endeleg bli full klaff for stryningen. Etter to sølv og ein 5. plass i dei individuelle løpa mangla skiskyttaresset den gjevaste medaljen for å kunne seie seg heilt nøgd med årets meisterskap.

Det var ein svært offensiv Johannes Thingnes Bø, både i løypa og på standplass. Han låg i tet heile vegen og skaut fire fulle hus, noko han var åleine om mellom dei som kjempa om medaljane undervegs i løpet.

Etter den nest siste skytinga låg det an til ein rein landskamp mellom Norge og Frankrike, med fire løparar kvar mellom dei åtte beste. Johannes gjekk ein enorm fjerderunde før den siste ståande serien, og auka leiinga frå 17 til 26 sekund. Med nytt fullt hus og strafferundar på Quentin Fillon Maillet og dei næraste forfølgjarane vart det ein rein sjarmøretappe på den siste runden. Og Johannes kunne ta seg god tid til å helse på publikum før han kryssa målstreken med ei vuggande rørsle, ei helsing heim til babyen Gustav. Fillon Maillet tok sølvet.

- Eg gjer som eg hadde tenkt. Det har vore litt ymse så langt, men i dag var det fokus. Eg hadde rå ski og følte meg superlett. Det var eit av mine beste løp, kunne gullvinnaren slå fast til NRK etter målgang.

Noko som la ein liten dempar på feiringa for veslebror Bø var ein gråtande Tarjei i målområdet etter å ha tapt nok ein bronsekamp. Han kjempa heiderleg på den siste runden og tok att Emilien Jacquelin som låg på tredjeplass. Men på dei siste hundre meterane vart franskmannen for rask, til liks med Johannes si erfaring på jaktstarten, der franskmannen snaut veslebror for gullet.