Pasientar med luftvegssjukdom må til Øyra skule

Legekontoret i Volda er todelt ved at det er oppretta eige legekontor for pasientar med luftvegssjukdom ved helsestasjonslokalet på Øyra skule i Volda sentrum.

- Blir det oppretta slike lokale også i Hornindal?

- Nei, legekontoret for dei som har luftvegssymptom er felles for heile Volda kommune og lokalisert på Øyra skule. Alle som har behov for lege må først ringe til legesenteret/legevakta og det blir gjort ei vurdering av behovet og pasienten får beskjed om kvar vedkomande skal møte opp, seier ordførar i Volda, Sølvi Dimmen til Fjordingen.

Ho understrekar at berre pasientar utan luftvegssymptom får kome inn på dei ordinære legesentra.

- Det er også etablert ei ambulerande tenestebil for dei som ikkje kan møte opp på legekontoret. Ingen må møte på legekontoret utan avtale, opplys Dimmen.

Ho legg til at folk ikkje må vere redde for å ta kontakt og be om hjelp når ein treng det.

- Vi har sagt at ein ikkje skal kontakte lege med ting som kan vente, men om ein er sjuk skal ein sjølvsagt få hjelp, understrekar Dimmen.