Gav kriseleiinga fullmakt

New Articles

Eit samrøystes Volda formannskap vedtok over Skype torsdag å gje vide fullmakter til kriseleiinga i kommunen. Bakgrunnen er at kriseleiinga på kort varsel skal kunne setje inn naudsynte tiltak om epidemien eskalerar i kommunen.

Vedtaket inneber at kriseleiinga kan bruke av kommunen sitt disposisjonsfond for å møte utfordringane ein enno ikkje kjenner omfanget av. Kriseleiinga skal rapportere til formannskapet ved eventuelt bruk av fondet.

- Situasjonen er veldig uoversiktleg når det gjeld korleis epidemien vil slå ut også når det gjeld økonomi, både for familiar, kommunar, landet og resten av verda, sa kommunedirektør Rune Sjurgard.

Han la til at ein ikkje veit kor langt regjeringa sine krisepakkar rekk.

- Liv og helse kjem først, sa Sjurgard og viste til at det gjerast grep for å vere i forkant. Han viste til at Nilletun ved Mork-senteret rustast opp for å kunne takast i bruk som supplerande korona-sjukehus og isolat.

Volda sjukehus har pr. i dag sett av 22 senger på medisinsk avdeling til korona-pasientar.