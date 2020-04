Vil ikkje avslå dispensasjon i Olden

New Articles

Sektorutvalet for tekniske saker gav i januar ein dispensasjon for ei bruksendring av eit eldre driftsbygg på gbnr. 115/2 i Olden. Løyva gjekk ut på at eigar Janne Fredheim Klaesson, kunne omdisponere jordbruksareal for å etablere ein tilkomstveg.

Fylkesmannen i Vestland klaga altså på dispensasjonen gitt av både teknisk utval og formannskapet og har bedt om at løyve vert avslege. Fylkesmannen slår fast at det aktuelle området er sett av til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

– I LNF-område er det ikkje tillate med tiltak utanom landbruksføremål eller næringsverksemd basert på garden sine ressursar, meiner Fylkesmannen som peikar på at det er ein nasjonal og regional målsetjing at landbruksinteressene skal gå føre i plan- og dispensasjonssaker.

Utleigebustad

Fylkesmannen legg og vekt på at det i denne saka handlar om å etablere utleigebustad midt i eit jordbruksområde med fulldyrka jordbruksareal på fleire kantar. Fylkesmannen meiner plasseringa vil fragmentere jordbruksarealet og forsterke dei drifts- og miljømessige ulempene av ein bustad i landbruksområdet. I klaga vert det og peika på at den aktuelle tilkomstvegen vil føre til unødvendig nedbygging av jordbruksareal, går det fram av saksframlegget.

– Godt vedlikehalden nordfjordstove

– Det er i dette tilfellet ikkje snakk om å plassere ny bygningsmasse midt i eit aktivt jordbruksareal, men å nyttiggjere driftsbygningar som har vore del av garden i mange år, skriv Stryn kommune sin sakshandsamar.

I den omfattande vurderinga frå kommunen leggast det vekt på at nordfjordstova er godt vedlikehalden og dessutan SEFRAK-registrert.

– Grunneigar har lukkast i å ivareta det karakteristiske miljøet som har vore på tunet sidan garden vart etablert. Det vil vere synd om bygningane vil miste sin funksjon og på sikt forfalle slik som mange andre driftsbygningar i kommunen gjer, skriv sakshandsamaren.

Teknisk utval rosa saksutgreiinga og fleire gav uttrykk for at Fylkesmannen var for streng.

- Dette er flisespikkeri frå Fylkesmannen. Vegen er allereie bygd, sa utvalsleiar Silje Skarstein (Sp)

Ho poengterte at ved å handsame tilkomstvegen som ein del av dispensasjonen ville ein delvis kome i møte klaga frå Fylkesmannen.

Utvalet stilte seg samrøystes bak tilrådinga;



- Stryn Kommune tek klaga frå Fylkesmannen delvis til følgje. Tilkomstvegen vert handsama som del av dispensasjonssøknaden.