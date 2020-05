New Articles

- Myndigheitene har bestemt at det ikkje er tillate å ha store idrettsarrangement som La Sportiva Skåla Opp før 1. september.

Som arrangør er vi sjølvsagt skuffa over å ikkje få lov til å arrangere årets motbakkeløpfest i Loen, samtundes som vi har full forståing for og støttar avgjerda til myndigheitene, skriv arrangøren i ei pressemelding.

Dei opplyser at alle som er påmeldt årets arrangement, vil automatisk vere påmeldt til neste år. Datoen er også sett og blir 14. august.