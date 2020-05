Foreldra kan bu seg på åttetimarstilbod

New Articles

Med den nye rettleiaren for skular og barnehagar i høve koronasitiuasjonen, melder Volda kommune i ei pressemelding fredag at dei ikkje klarar å få planlagt ny organisering i tråd med den nye rettleiaren til tysdag 2. juni. Dei opplyser likevel at i løpet av komande veke kan foreldre vente seg at opningstida i barnehagane vert 08.00 til 16.00. Den same opningstida vil skulane ha for elevar som har SFO. Barnehagane og skulane vil i tillegg kartlegge kva behov det er for tilsyn utover denne opningstida, og vil så langt som råd kome i møte desse behova.

- Føresette som treng meir tilsyn kan ta kontakt med sin barnehage eller skule. Det vil ikkje bli vurdert om behovet er grunna samfunnskritsike funksjonar, men ein vil strekkje seg så langt som mogleg innanfor forsvarleg drift for å imøtekome behovet for tilsyn, heiter det i pressemeldinga.

Sjølv om ein lettar på tiltak, er ordførar i Volda, Sølvi Dimmen, oppteken av at ein framleis er eit stykke unna normalsituasjon.

- Det er framleis krav til faste inndelingar av barne- og elevgrupper og avstand mellom desse. På uteområda skal det framleis vere avstand mellom dei ulike gruppene, og det krev forsterka tilsyn, seier Dimmen.

Tysdag 02.06. vil den enkelte barnehage og skule kome ut med meir detaljert informasjon til foreldra om tidspunkt for ny opningstid.