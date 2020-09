Vedtok utbyte mot energisjefen si tilråding

New Articles

I vinter vart Stryn Energi gjort om til konsern etter krav frå myndigheitene om selskapsmessig skilje mellom nett og øvrig verksemd. Morselskapet heiter Energiselskapet Stryn AS, og under morselskapet finn ein dei tre dotterselskapa Stryn Energi, som mellom anna tek hand om straumsalet, Brenett AS, som skal drifte straumnettet, og Tinggata 3 AS, som er eigedomsselskapet.