Eigarar av gnr. 52, bnr. 21, 35 og 59 i Dybevoll hyttefelt har på nytt klaga på vedtak gjort av sektoruvalet for tekniske saker i saka som gjeld veg i hyttefeltet på Dybevoll i Markane.

I utvalsmøtet i september handsama politikarane klage på vedtaket gjort i juli, der det vart gitt løyve til opprusting av ein skogsveg gjennom deler av hyttefeltet. På dette møtet vart det gjort nytt vedtak der vegen vart godkjent, men med atterhald om at bruken skulle regulerast med skilting og bom.

Klaga frå eigar av gbnr. 52/35 er grunngjeven med at ein ved dette vedtaket framleis tilletat ein traktorveg/skogsveg som er utplanert av stadlege masser vert lagt pukk og grus på. Dei hevdar dette vil medføre ein annan bruk av vegen enn tidlegare.

- Etter vårt (eigar av gbnr. 52/35) sitt skjøn er det heilt rett, som omtalt i tidlegare klager, at vegen no vert ein bilveg og ikkje lenger ein traktorveg/skogsveg. Vegen, som tiltak, er difor framleis søknadspliktig og ikkje i tråd med gjeldande plan, heiter det i klagen.

Klagarane finn det også provoserande å lese i Fjordingen at medlem av sektorutvalet omtalar det som "ei fillesak som er blitt stor".

- Er det ei fillesak at det blir satt i gang ulovleg utbetring av ein sti med grov pukk (2,7 m brei og ca. 30 cm høg) så veit ikkje vi. Slike haldningar og kommentarar vitnar om lite respekt for oss som har vore hytteeigarar i Stryn kommune i mange år. Og i tillegg veit vi at målet er bruksendring frå sti til bilveg. Det er heilt greitt med demokrati og politikarane som kan gå inn og sjå på saker på nytt, men vi finn det rart at dei då ikkje skal fylje gjeldande lover og reglar, skriv klagarane.

Tilrådinga frå kommunedirektøren er å kome klagarane i møte. Saka skal handsamast i sektorutvalet torsdag denne veka.